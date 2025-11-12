Cia Industrial Schlosser SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cia Industrial Schlosser SA hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -8,630 BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at