Cia Industrial Schlosser SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cia Industrial Schlosser SA hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,18 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at