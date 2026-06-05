05.06.2026 06:31:29

Cia Melhoramentos de Sao Paulo : Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cia Melhoramentos de Sao Paulo veröffentlichte am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Cia Melhoramentos de Sao Paulo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,13 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,610 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,1 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43,4 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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