|
05.06.2026 06:31:29
Cia Melhoramentos de Sao Paulo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cia Melhoramentos de Sao Paulo hat am 03.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Cia Melhoramentos de Sao Paulo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,13 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,610 BRL je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,1 Millionen BRL, während im Vorjahreszeitraum 43,4 Millionen BRL ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!