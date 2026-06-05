Cia Melhoramentos de Sao Paulo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cia Melhoramentos de Sao Paulo hat am 03.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Cia Melhoramentos de Sao Paulo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,13 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,610 BRL je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,1 Millionen BRL, während im Vorjahreszeitraum 43,4 Millionen BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at