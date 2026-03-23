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23.03.2026 06:31:29
Cia Melhoramentos de Sao Paulo präsentierte Quartalsergebnisse
Cia Melhoramentos de Sao Paulo hat am 20.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 BRL gegenüber 2,74 BRL im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 43,3 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 44,7 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,490 BRL. Im Vorjahr waren 0,450 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 177,09 Millionen BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 163,12 Millionen BRL umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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