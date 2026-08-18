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18.08.2026 06:31:29
Cia Melhoramentos de Sao Paulo präsentierte Quartalsergebnisse
Cia Melhoramentos de Sao Paulo hat am 15.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,37 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -1,640 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 42,4 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 43,9 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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