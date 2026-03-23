Cia Melhoramentos de Sao Paulo : Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cia Melhoramentos de Sao Paulo ließ sich am 20.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cia Melhoramentos de Sao Paulo die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cia Melhoramentos de Sao Paulo ein EPS von 2,74 BRL in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 43,3 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 3,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,620 BRL gegenüber 0,060 BRL im Vorjahr verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 177,09 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 163,12 Millionen BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at