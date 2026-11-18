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18.11.2026 06:31:28
Cia Melhoramentos de Sao Paulo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Cia Melhoramentos de Sao Paulo hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Cia Melhoramentos de Sao Paulo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,99 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 44,2 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 46,5 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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