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18.08.2026 06:31:29
Cia Melhoramentos de Sao Paulo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Cia Melhoramentos de Sao Paulo hat sich am 15.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,37 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -1,640 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 42,4 Millionen BRL, gegenüber 43,9 Millionen BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,26 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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