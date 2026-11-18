Cia Melhoramentos de Sao Paulo hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,99 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -1,370 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cia Melhoramentos de Sao Paulo in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 44,2 Millionen BRL im Vergleich zu 46,5 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at