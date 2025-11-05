CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,970 BRL je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,11 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 2,05 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at