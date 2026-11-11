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11.11.2026 06:31:29
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,950 BRL erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,40 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 2,11 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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