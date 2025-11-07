CIA SIDERURGICA NACIONAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CIA SIDERURGICA NACIONAL hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,630 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,79 Milliarden BRL – ein Plus von 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CIA SIDERURGICA NACIONAL 11,07 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at