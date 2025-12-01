Cia Tecidos Santanense informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cia Tecidos Santanense hat am 29.11.2025 die Bücher zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -7,11 BRL. Ein Jahr zuvor waren -1,980 BRL je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Cia Tecidos Santanense mit einem Umsatz von insgesamt 12,8 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,0 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 70,17 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -23,200 BRL. Im Vorjahr waren -13,600 BRL je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 35,55 Millionen BRL – eine Minderung um 64,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 100,04 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at