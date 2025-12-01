Cia Tecidos Santanense präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cia Tecidos Santanense gab am 29.11.2025 die Zahlen für das am 31.12.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,84 BRL. Im Vorjahresquartal waren -2,040 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 70,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,8 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 43,0 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 23,940 BRL vermeldet. Im Vorjahr waren -14,040 BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 35,55 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 64,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 100,04 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.

