Cia Tecidos Santanense SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cia Tecidos Santanense SA hat am 29.11.2025 die Bücher zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,16 BRL. Im Vorjahresquartal waren -1,860 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 70,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,8 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 43,0 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 21,760 BRL beziffert. Im Vorjahr waren -12,760 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 35,55 Millionen BRL in den Büchern – ein Minus von 64,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Cia Tecidos Santanense SA 100,04 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at