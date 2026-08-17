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17.08.2026 06:31:29
CIAN Agro Industries Infrastructure mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CIAN Agro Industries Infrastructure veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 53,49 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 18,66 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 6,87 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,11 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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