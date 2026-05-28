28.05.2026 06:31:29

CIAN Agro Industries Infrastructure stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CIAN Agro Industries Infrastructure hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,84 INR. Im Vorjahresviertel hatte CIAN Agro Industries Infrastructure 2,99 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CIAN Agro Industries Infrastructure in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,56 Milliarden INR im Vergleich zu 4,90 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 79,57 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CIAN Agro Industries Infrastructure 14,71 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 22,34 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 117,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte CIAN Agro Industries Infrastructure einen Umsatz von 10,29 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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