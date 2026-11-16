CIAN Agro Industries Infrastructure veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CIAN Agro Industries Infrastructure hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 8,72 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,79 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,96 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,21 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at