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22.10.2026 06:31:29
CIB Marine Bancshares: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
CIB Marine Bancshares hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,49 Prozent auf 12,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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