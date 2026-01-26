|
CIB Marine Bancshares hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
CIB Marine Bancshares hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,540 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat CIB Marine Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 12,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,88 Prozent verringert.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,38 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat CIB Marine Bancshares im vergangenen Geschäftsjahr 50,07 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CIB Marine Bancshares 55,62 Millionen USD umsetzen können.
