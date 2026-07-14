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14.07.2026 06:31:29
CIB Marine Bancshares öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CIB Marine Bancshares lud am 13.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 USD erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,40 Prozent auf 12,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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