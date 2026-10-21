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21.10.2026 12:05:55
CIB Marine Bancshares Profit Drops In Q3
(RTTNews) - CIB Marine Bancshares (CIBH.PK) revealed earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $0.767 million, or $0.57 per share. This compares with $0.908 million, or $0.65 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.7% to $7.218 million from $7.492 million last year.
CIB Marine Bancshares earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.767 Mln. vs. $0.908 Mln. last year. -EPS: $0.57 vs. $0.65 last year. -Revenue: $7.218 Mln vs. $7.492 Mln last year.
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