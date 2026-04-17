CIB Marine Bancshares stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CIB Marine Bancshares gab am 14.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,43 USD, nach 0,230 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,68 Prozent auf 11,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at