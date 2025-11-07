CIBanco informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CIBanco hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,39 MXN gegenüber -0,430 MXN im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat CIBanco mit einem Umsatz von insgesamt 3,86 Milliarden MXN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,0 Millionen MXN erwirtschaftet worden waren, um 32054,87 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at