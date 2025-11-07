|
07.11.2025 06:31:29
CIBanco präsentierte Quartalsergebnisse
CIBanco hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,39 MXN beziffert, während im Vorjahresquartal -0,430 MXN je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 3,86 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CIBanco 12,0 Millionen MXN umgesetzt.
