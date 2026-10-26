CIBanco präsentierte Quartalsergebnisse

CIBanco lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,61 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,460 MXN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 228,2 Millionen MXN – das entspricht einem Zuwachs von 15,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 198,1 Millionen MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at