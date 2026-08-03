CIBanco verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CIBanco hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 MXN gegenüber 0,560 MXN im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 221,5 Millionen MXN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 190,8 Millionen MXN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at