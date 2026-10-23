CIBanco vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CIBanco stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 MXN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,260 MXN je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent auf 704,5 Millionen MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 656,3 Millionen MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at