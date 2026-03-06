|
06.03.2026
CIBL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
CIBL hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte CIBL 4,03 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 0,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CIBL 0,5 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 22,83 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 11,38 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 2,27 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,98 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
