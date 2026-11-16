CIBL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CIBL hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CIBL ein EPS von 7,46 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,57 Prozent auf 0,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte CIBL 0,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at