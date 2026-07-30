CIBL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CIBL hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 4,42 USD gegenüber 5,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,96 Prozent auf 0,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at