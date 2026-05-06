CIBL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CIBL hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

CIBL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,50 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CIBL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,6 Millionen USD im Vergleich zu 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at