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13.11.2026 22:16:24
CIBL Swings To Loss In Q3
(RTTNews) - CIBL, Inc. (CIBY.PK), a holding company with interests in broadband and communications operations, reported a swing to a loss, largely hurt by lower revenues.
The company posted a net loss of $26,000, or $2.30 per share, compared to net income of $86,000, or $7.46 per share, in the prior-year quarter. Revenue declined 3.8 percent to $536,000 from $557,000.
CIBL said lower service revenues, primarily reflecting installation activity in 2025, were partly offset by growth in competitive local exchange carrier (CLEC) services.
CIBL's board continues to evaluate strategic alternatives to create shareholder value.
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