CIBL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CIBL lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 17,35 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 0,6 Millionen USD gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at