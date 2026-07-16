CIBT Education Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CIBT Education Group hat am 14.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CIBT Education Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 68,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 16,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at