CIBT Education Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CIBT Education Group hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 57,07 Prozent auf 7,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte CIBT Education Group 17,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at