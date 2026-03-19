Cibus A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cibus A hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,59 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,1 Millionen USD – eine Minderung von 12,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,2 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,780 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -10,830 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Cibus A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,64 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,26 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at