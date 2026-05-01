|
01.05.2026 06:31:29
Cibus Nordic Real Estate Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cibus Nordic Real Estate Registered lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,21 SEK gegenüber 4,72 SEK im Vorjahresquartal.
Cibus Nordic Real Estate Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 574,3 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 525,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!