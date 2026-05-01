Cibus Nordic Real Estate Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cibus Nordic Real Estate Registered lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,21 SEK gegenüber 4,72 SEK im Vorjahresquartal.

Cibus Nordic Real Estate Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 574,3 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 525,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at