Cibus Nordic Real Estate Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Cibus Nordic Real Estate Registered äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,56 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -1,260 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Cibus Nordic Real Estate Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 520,5 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 396,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at