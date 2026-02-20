Cibus Nordic Real Estate Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cibus Nordic Real Estate Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,61 SEK gegenüber 0,340 SEK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 537,6 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 405,6 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 12,62 SEK. Im letzten Jahr hatte Cibus Nordic Real Estate Registered einen Gewinn von -1,370 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,09 Milliarden SEK gegenüber 1,63 Milliarden SEK im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at