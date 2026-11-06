Cibus Nordic Real Estate Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cibus Nordic Real Estate Registered hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 3,89 SEK. Im letzten Jahr hatte Cibus Nordic Real Estate Registered einen Gewinn von 2,56 SEK je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Cibus Nordic Real Estate Registered mit einem Umsatz von insgesamt 567,5 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 9,02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at