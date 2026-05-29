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Cicor gewinnt bedeutenden Auftrag der französischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie



29.05.2026 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung Bronschhofen, 29. Mai 2026 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) wurde von einem führenden europäischen Hauptauftragnehmer der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie (A&D) ausgewählt, elektronische Baugruppen für ein bedeutendes Verteidigungsprogramm zu liefern. Dieses Programm wird von Cicor France an den ehemaligen Éolane-Standorten umgesetzt. Die im zweiten Quartal eingegangenen Aufträge entsprechen einem Umsatz von nahezu EUR 10 Millionen. Die Auslieferungen sind für den Zeitraum von 2026 bis 2028 geplant. Darüber hinaus erwartet Cicor aus diesem Programm bis Ende 2029 zusätzliche Umsätze in Höhe von EUR 20 bis 60 Millionen. Das gesamte Umsatzpotenzial des Programms übersteigt somit EUR 50 Millionen.



Die Auftragsvergabe stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Integration der ehemaligen Éolane-Standorte dar. Seit der Übernahme der Werke aus der Insolvenzverwaltung hat Cicor die operative Leistung und die Lieferzuverlässigkeit deutlich verbessert und gewinnt damit, wie diese Auftragsvergabe zeigt, rasch das Vertrauen französischer Kunden zurück. Bereits kurze Zeit nach der Integration ist es Cicor gelungen, bedeutende neue Programme im strategisch wichtigen französischen A&D-Markt zu gewinnen. Kontakt

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