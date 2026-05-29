Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
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29.05.2026 07:00:04
Cicor gewinnt bedeutenden Auftrag der französischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie
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Cicor Technologies Ltd
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Medienmitteilung
Bronschhofen, 29. Mai 2026 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) wurde von einem führenden europäischen Hauptauftragnehmer der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie (A&D) ausgewählt, elektronische Baugruppen für ein bedeutendes Verteidigungsprogramm zu liefern. Dieses Programm wird von Cicor France an den ehemaligen Éolane-Standorten umgesetzt.
Die im zweiten Quartal eingegangenen Aufträge entsprechen einem Umsatz von nahezu EUR 10 Millionen. Die Auslieferungen sind für den Zeitraum von 2026 bis 2028 geplant. Darüber hinaus erwartet Cicor aus diesem Programm bis Ende 2029 zusätzliche Umsätze in Höhe von EUR 20 bis 60 Millionen. Das gesamte Umsatzpotenzial des Programms übersteigt somit EUR 50 Millionen.
Kontakt
Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 14 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cicor Technologies Ltd
|c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
|9552 Bronschhofen
|Schweiz
|Telefon:
|+41719137300
|Fax:
|+41719137301
|E-Mail:
|info@cicor.com
|Internet:
|www.cicor.com
|ISIN:
|CH0008702190
|Valorennummer:
|870219
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2335496
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2335496 29.05.2026 CET/CEST
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