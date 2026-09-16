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WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190

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16.09.2026 07:00:03

Cicor stärkt die Position im europäischen Verteidigungsmarkt mit bedeutenden Neuprojekten und einem weiteren strategischen Kunden

Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Cicor stärkt die Position im europäischen Verteidigungsmarkt mit bedeutenden Neuprojekten und einem weiteren strategischen Kunden

16.09.2026 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

Bronschhofen, 16. September 2026 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) wurde für die Lieferung von Elektronikbaugruppen für europäische Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsprogramme mit einem potenziellen Gesamtvolumen von bis zu EUR 30 Millionen ausgewählt. Zudem hat Cicor einen der führenden europäischen Technologiekonzerne der Verteidigungsindustrie als neuen Kunden gewonnen und baut damit ihre Position in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie (Aerospace & Defence, A&D) weiter aus

Die Lieferungen im Rahmen der neu gewonnenen Programme sind für den Zeitraum von 2027 bis 2029 vorgesehen. Ein erster Auftrag ist bereits eingegangen; weitere Bestellungen werden im Verlauf der Programme erwartet

Die neu etablierte Geschäftsbeziehung mit einem der 20 führenden europäischen Unternehmen der Verteidigungsindustrie stellt einen wichtigen strategischen Meilenstein für Cicor dar und eröffnet weitere Möglichkeiten zur Beteiligung an bedeutenden europäischen Verteidigungsprogrammen. Cicor beliefert mittlerweile 16 der 20 führenden Aerospace-&-Defence-Unternehmen Europas

Diese Entwicklungen stärken die Rolle von Cicor als führendem europäischen Elektronikpartner für anspruchsvolle, missionskritische Aerospace-&-Defence-Anwendungen und positionieren die Gruppe so, dass sie nachhaltig vom anhaltenden Wachstum des europäischen Verteidigungsmarkts profitiert

Kontakt
Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen


Media Relations
Telefon +41 71 913 73 00
E-Mail: media@cicor.com


Investor Relations
Telefon +41 71 913 73 00
E-Mail: investor@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 13 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cicor Technologies Ltd
c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
9552 Bronschhofen
Schweiz
Telefon: +41719137300
Fax: +41719137301
E-Mail: info@cicor.com
Internet: www.cicor.com
ISIN: CH0008702190
Valorennummer: 870219
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2399846

 
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2399846  16.09.2026 CET/CEST

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