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Cicor stärkt die Position im europäischen Verteidigungsmarkt mit bedeutenden Neuprojekten und einem weiteren strategischen Kunden



16.09.2026 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung Bronschhofen, 16. September 2026 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) wurde für die Lieferung von Elektronikbaugruppen für europäische Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsprogramme mit einem potenziellen Gesamtvolumen von bis zu EUR 30 Millionen ausgewählt. Zudem hat Cicor einen der führenden europäischen Technologiekonzerne der Verteidigungsindustrie als neuen Kunden gewonnen und baut damit ihre Position in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie (Aerospace & Defence, A&D) weiter aus Die Lieferungen im Rahmen der neu gewonnenen Programme sind für den Zeitraum von 2027 bis 2029 vorgesehen. Ein erster Auftrag ist bereits eingegangen; weitere Bestellungen werden im Verlauf der Programme erwartet Die neu etablierte Geschäftsbeziehung mit einem der 20 führenden europäischen Unternehmen der Verteidigungsindustrie stellt einen wichtigen strategischen Meilenstein für Cicor dar und eröffnet weitere Möglichkeiten zur Beteiligung an bedeutenden europäischen Verteidigungsprogrammen. Cicor beliefert mittlerweile 16 der 20 führenden Aerospace-&-Defence-Unternehmen Europas Diese Entwicklungen stärken die Rolle von Cicor als führendem europäischen Elektronikpartner für anspruchsvolle, missionskritische Aerospace-&-Defence-Anwendungen und positionieren die Gruppe so, dass sie nachhaltig vom anhaltenden Wachstum des europäischen Verteidigungsmarkts profitiert Kontakt

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