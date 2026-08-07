Cicor unterzeichnet eine Vereinbarung über unbesicherte befristete und revolvierende Kreditfazilitäten in der Höhe von CHF 425 Millionen zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase

Bronschhofen, 7. August 2026 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat eine neue Vereinbarung über einen unbesicherten Kreditrahmen und Terminkredite in Höhe von CHF 425 Millionen unterzeichnet und ersetzt damit ihre bestehenden Kreditfazilitäten deutlich vor deren Fälligkeit im Herbst 2027. Die Zusagen bestehender und neuer Bankpartner übertrafen das angestrebte Finanzierungsvolumen deutlich, wodurch Cicor ihr internationales Bankenkonsortium erweitern und sich eine flexible Finanzierungsbasis zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase sichern konnte.

Die Finanzierung wurde von der Commerzbank Aktiengesellschaft und der Landesbank Baden-Württemberg als Mandated Lead Arrangers und Bookrunner strukturiert. Die Commerzbank übernahm zudem die Funktion des Koordinators und Facility Agent. Neben den bestehenden Finanzierungspartnern HSBC Continental Europe S.A., Deutschland, IKB Deutsche Industriebank AG, Migros Bank AG und Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ergänzten die neuen Finanzierungspartner Citibank, National Westminster Bank PLC und BNP Paribas das Konsortium für die neue Finanzierung. Die Transaktion stiess am Bankenmarkt auf grosses Interesse. Die Finanzierungzusagen übertrafen das angestrebte Volumen von CHF 425 Millionen. Die starke Unterstützung durch bestehende und neue Bankpartner unterstreicht das Vertrauen in die Strategie von Cicor, ihre finanzielle Entwicklung sowie ihre langfristigen Wachstumsperspektiven.

Der Vertrag über die unbesicherten befristeten und revolvierenden Kreditfazilitäten in Höhe von CHF 425 Millionen setzt sich aus drei fest zugesagten Fazilitäten zusammen:

CHF 150 Millionen Mehrwährungs-Kreditrahmen mit revolvierender Inanspruchnahme (erhöht von CHF 120 Millionen);

CHF 125 Millionen amortisierender befristeter Kredit, der bei Abschluss vollständig in Anspruch genommen und in jährlichen Tranchen von CHF 25 Millionen zurückgeführt wird; sowie

CHF 150 Millionen befristeter Akquisitions-Kredit mit endfälliger Rückzahlung

Die Vereinbarung umfasst zudem einen nicht zugesagten Terminkredit von bis zu CHF 120 Millionen. Dessen Bereitstellung unterliegt den Anforderungen an den Verschuldungsgrad, den Zusagen der Kreditgeber sowie den im Vertrag festgelegten Bedingungen.

Nach der Refinanzierung der bestehenden Kreditfazilitäten wird Cicor voraussichtlich über eine verfügbare Finanzierungskapazität von knapp CHF 300 Millionen verfügen. Dies verschafft ihr einen erheblichen finanziellen Spielraum, um wertsteigernde Akquisitionen zu tätigen, in organisches Wachstum zu investieren und den Bedarf an Working Capital zu finanzieren. Nicht beanspruchte Kreditfazilitäten erhöhen die Nettoverschuldung der Gruppe nicht.

Dank der starken finanziellen Position der Gruppe und des deutlich gesunkenen Kreditrisikos konnte Cicor über die relevanten Verschuldungsstufen hinweg verbesserte Finanzierungskonditionen sichern. Die neuen Kredite haben eine Laufzeit von vier Jahren, ergänzt um zwei Verlängerungsoptionen für je ein Jahr. Die Finanzierung verbindet strategische Flexibilität mit einer weiterhin disziplinierten Finanzpolitik. Die Vereinbarung sieht eine maximale Nettoverschuldungsquote (Net Leverage Ratio) von 3,0x sowie eine minimale Zinsdeckungsquote (Interest Coverage Ratio) von 6,0x vor, die als Verhältnis des pro forma bereinigten EBITDA zum Nettozinsaufwand definiert ist. Der neue Vertrag über die unbesicherten befristeten und revolvierenden Kreditfazilitäten verschafft Cicor eine langfristige und flexible Finanzierungsgrundlage, um die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie fortzusetzen, organisches Wachstum zu finanzieren und wertsteigernde Akquisitionsmöglichkeiten zu nutzen.