CICT Mobile Communication Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CICT Mobile Communication Technology A hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CICT Mobile Communication Technology A ein EPS von -0,030 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CICT Mobile Communication Technology A im vergangenen Quartal 1,05 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CICT Mobile Communication Technology A 1,23 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at