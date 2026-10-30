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30.10.2026 06:31:28
CICT Mobile Communication Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
CICT Mobile Communication Technology A hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CICT Mobile Communication Technology A ein EPS von -0,030 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat CICT Mobile Communication Technology A im vergangenen Quartal 1,05 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CICT Mobile Communication Technology A 1,23 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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