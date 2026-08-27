CICT Mobile Communication Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CICT Mobile Communication Technology A hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

CICT Mobile Communication Technology A hat ein EPS von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,78 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,72 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at