CICT Mobile Communication Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CICT Mobile Communication Technology A präsentierte in der am 24.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,23 Prozent auf 1,23 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at