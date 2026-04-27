CICT Mobile Communication Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CICT Mobile Communication Technology A äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

CICT Mobile Communication Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,56 Prozent zurück. Hier wurden 761,6 Millionen CNY gegenüber 815,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at