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27.04.2026 06:31:29
CICT Mobile Communication Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CICT Mobile Communication Technology A äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
CICT Mobile Communication Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,56 Prozent zurück. Hier wurden 761,6 Millionen CNY gegenüber 815,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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