METRO Aktie
WKN DE: BFB001 / ISIN: DE000BFB0019
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20.07.2026 12:15:34
CICT to reconfigure Paragon, including Metro space
The department store has expressed interest to remain in the Orchard Road mall under new retail concept storesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Ceconomy St.
|4,03
|1,51%
|METRO (St.)
|5,30
|-0,56%
|paragon GmbH & Co. KGaA
|1,57
|2,61%
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